La lunga giornata dei sapori a Enolia Stand degustazioni e corsi di olio

La giornata dedicata ai sapori si è svolta all’interno di Enolia, la manifestazione che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Durante l’evento sono stati aperti numerosi stand con degustazioni di olio e vino, e sono stati organizzati corsi dedicati alla produzione e alla degustazione di olio. La manifestazione si tiene ogni anno per promuovere i prodotti tipici della regione, con un’attenzione particolare alla qualità.

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