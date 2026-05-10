La lunga giornata dei sapori a Enolia Stand degustazioni e corsi di olio
La giornata dedicata ai sapori si è svolta all’interno di Enolia, la manifestazione che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Durante l’evento sono stati aperti numerosi stand con degustazioni di olio e vino, e sono stati organizzati corsi dedicati alla produzione e alla degustazione di olio. La manifestazione si tiene ogni anno per promuovere i prodotti tipici della regione, con un’attenzione particolare alla qualità.
Venticinque candeline per Enolia, la grande kermesse che celebra olio, vino e prodotti tipici con il marchio comune della qualità. Ieri l’inaugurazione nell’area medicea dove sono allestiti gli stand dei produttori artigianali non solo del territorio ma di un numero sempre maggiore di regioni d’Italia che anche per l’intera giornata di oggi presenteranno i propri prodotti. I numeri: 40 tipologie di olio, oltre 300 etichette di vini, più di 40 artigiani del gusto. "Un evento di grande rilievo per il nostro Comune – ha detto il sindaco Lorenzo Alessandrini – le venticinque edizioni sono un traguardo molto importante che è stato raggiunto peraltro con un continuo crescendo dal punto di vista della qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it
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