In Turchia si trova la prima biblioteca dedicata esclusivamente all’olio, un luogo senza libri e senza il tipico ambiente delle biblioteche convenzionali. Invece di scaffali pieni di volumi, si possono degustare diversi tipi di olio, creando un’esperienza sensoriale unica. Questo spazio si distingue per la sua funzione e l’organizzazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e assaporare vari oli senza l’uso di testi scritti.

Non ci sono libri, qui. Non c’è il silenzio polveroso delle biblioteche tradizionali, né l’odore della carta. Eppure la Yücel Sönmez Oil Library, inaugurata di recente nel villaggio di Orhanl?, nella provincia turca di Smirne, è a tutti gli effetti una biblioteca. Solo che i volumi, invece di sfogliarsi, si degustano. Siamo sulle colline con vista Mar Egeo, nel cuore di un territorio dove la coltivazione dell’olivo è pratica secolare. Ed è qui che ha preso forma quello che viene definito il primo archivio sensoriale al mondo interamente dedicato all’olio d’oliva. L’archivio dell’olio. Il sistema di catalogazione non segue ordini alfabetici né sequenze per genere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La prima biblioteca dell’olio al mondo è in Turchia: niente libri, solo degustazioni

Le radici dell’olio: incontri, degustazioni e mostre a CastellarquatoA Castellarquato venerdì 27 marzo alle ore 18, allo Spazio Arte Gioele Chi? in via Dante 8, inaugura Le Radici dell’Olio, prima edizione del più...

Dalle passeggiate negli uliveti alle degustazioni: il turismo dell’olio segna in Italia +37%Tra degustazioni ed abbinamenti con i cibi e le cene e le passeggiate tra gli ulivi secolari cresce e si consolida in Italia il turismo dell’olio.

Temi più discussi: L'olio si legge: in Turchia nasce la prima biblioteca dell'extravergine al mondo; In Turchia nasce la prima biblioteca dell’olio extravergine; In Turchia nasce la prima biblioteca dell’olio di oliva; In Turchia apre la prima biblioteca dell’olio extravergine.

La prima biblioteca dell’olio al mondo è in Turchia: niente libri, ma degustazioniA Orhanl?, villaggio turco con vista Egeo, ha aperto la Yücel Sönmez Oil Library: oltre 90 oli da tutto il mondo da conoscere con i sensi ... panorama.it

La prima biblioteca dell’olio d’oliva nasce in TurchiaNel piccolo villaggio di Orhanl?, sulle colline affacciate sul Mar Egeo nella provincia di ?zmir, prende forma un progetto destinato a ridefinire il racconto dell’olio d’oliva. Si tratta della Yücel S ... agroalimentarenews.com

Al torneo Schweitzer la Nazionale U18 batte la Turchia 75-69. Gli Azzurri chiuderanno sabato 11 aprile contro la vincente tra Giappone e Nuoza Zelanda alle h11 in diretta su YouTube Leggi di più: https://fip.it/torneo-schweitzer-italia-turchia-75-69-sabato-ch - facebook.com facebook

Seguitemi qui, su questo account, con news inedite, quotidiane, e con analisi ampie e dettagliate su quanto accade realmente in #Turchia, in #Iran e nella regione mediorientale. Ascolta le mie corrispondenze quotidiane in onda su Radio Radicale e i miei po x.com