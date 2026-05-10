Uno studente della scuola Erasmo da Rotterdam ha vinto un premio in un concorso organizzato dall’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Il riconoscimento è stato assegnato a Hashish Mohamed, appartenente alla prima classe H. La premiazione si è svolta recentemente, e il giovane si è distinto tra numerosi partecipanti. La vittoria si inserisce in un progetto che mira a sensibilizzare i studenti sulla lotta al fumo.

L’alunno Hashish Mohamed della classe 1H della scuola Erasmo da Rotterdam, conquista il premio di un concorso Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Ogni anno concorsi e iniziative speciali arricchiscono l’offerta di Airc nelle scuole, per trattare il tema della ricerca e della salute in modo attivo e coinvolgente. Per quanto riguarda le scuole superiori uno dei contest è “L’Isola dei fumosi“, per sensibilizzare sull’importanza degli stili di vita sani. Al contest hanno partecipato diversi alunni e classi della scuola, classificandosi anche tra i primi dieci a livello nazionale. "Abbiamo scelto di iscrivere la classe e nell’ambito dell’educazione civica sono state dedicate delle ore al progetto, trattando i temi della salute, della sana alimentazione e dei corretti stili di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lotta al fumo inizia a scuola. Uno studente dell’"Erasmo" conquista il premio dell’Airc

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