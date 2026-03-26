Una docente è stata ferita con un coltello da uno studente di 13 anni all’interno di una scuola. Le autorità stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per ricostruire i fatti e verificare se ci siano state eventuali segnalazioni o segni premonitori prima dell’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Mercoledì 25 marzo Chiara Mocchi, professoressa di francese nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata accoltellata da un suo studente 13enne. Il ragazzo ha condiviso il suo gesto, in diretta, su Telegram, trasmettendo il video. Fortunatamente, la docente non è in pericolo di vita: ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, infatti, avrebbe già lasciato la terapia intensiva. Il video dell’aggressione su Telegram Il video dell’aggressione è stato trasmesso in diretta su Telegram dallo stesso 13enne. Il ragazzo, inoltre, aveva annunciato il gesto in un messaggio pubblicato proprio sul suo canale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professoressa Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente 13enne, il video dell'aggressione

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