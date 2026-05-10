Un uomo ha aggredito la compagna con calci e pugni a causa di motivi legati alla gelosia. La donna è riuscita a scappare dalla casa e ha chiesto aiuto, permettendo di scoprire mesi di maltrattamenti. L’uomo è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. La vicenda si è svolta in un contesto di violenza domestica.

Picchia la compagna per gelosia, la donna fugge di casa ed emergono mesi di maltrattamenti. L’uomo viene arrestato e finisce ai domiciliari. I poliziotti del commissariato di Foligno hanno tratto in arresto un 44enne italiano. Già noto alla polizia per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, è gravemente indiziato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della propria compagna. L’attività degli uomini del commissariato è iniziata circa due settimane fa, in seguito ad una pesante aggressione subita dalla donna. Al culmine di una lite, verificatasi all’interno di un’abitazione a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lite poi la violenza cieca. Calci e pugni alla compagna. Lei riesce a chiedere aiuto

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