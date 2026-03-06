Calci schiaffi e pugni alla compagna | allontanamento e braccialetto elettronico per un 50enne

Una squadra mobile di Pisa ha notificato a un uomo di 50 anni un provvedimento del GIP che gli impone il divieto di avvicinarsi alla compagna e ai luoghi da lei frequentati. Il provvedimento, firmato mercoledì 4 marzo, include anche l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di aver aggredito la donna con calci, schiaffi e pugni.

Le indagini hanno avuto origine all’inizio dell’anno quando la donna, ormai esasperata da una convivenza di quasi tre anni con il suo compagno caratterizzata da continue violenze fisiche e verbali, consistite anche in schiaffi, calci e pugni, all’ennesima aggressione da parte dell’indagato ha deciso di chiamare le forze dell’ordine e chiedere aiuto. Proprio durante questo ultimo litigio familiare, l’uomo, anche alterato dall’assunzione di alcol, l'ha percossa con una tale violenza da causarle un trauma cranico con frattura di un’orbita oltre che una frattura scomposta di una costola. Proprio mentre era ricoverata presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale, la donna ha chiesto di sporgere denuncia e raccontare la sua drammatica esperienza di convivenza e violenza domestica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

