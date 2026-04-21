Nel campionato di Serie B, il Modena si distingue per aver puntato su una linea verde, valorizzando giovani calciatori come Wiafe, Colpo e Fabbri. La strategia ha portato a un rilancio della rosa, con un occhio di riguardo ai talenti emergenti, e sta contribuendo a definire il carattere della squadra. La crescita dei giovani rappresenta un elemento chiave nel percorso dei canarini, che si stanno facendo notare sul palcoscenico nazionale.

Non sarebbe sbagliato chiamarlo, ormai, ’modello’ Modena. Tutt’altro. Nelle intenzioni è sempre stato così, l’attualità ci dice che sta diventando pure realtà. In un periodo storico nel quale la sostenibilità rappresenta il primo obiettivo di ogni club, a maggior ragione in serie B, la famiglia Rivetti e i dirigenti tecnici gialloblù stanno dando prova di un percorso giovanile. possibile. Dopo il fallimento, si diceva che sarebbe servito un decennio per ricostruire pienamente il settore giovanile. La dispersione totale del lavoro fatto aveva comportato un danno enorme del patrimonio modenese e solo il tempo avrebbe posto rimedio. Tempo e idee, naturalmente, oltre agli investimenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B, i canarini e l’avvenuto rilancio della linea verde. Da Wiafe e Colpo a Fabbri: un giovane Modena

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