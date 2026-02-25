Wiafe e Fabbri il futuro è nelle loro mani

Wiafe e Fabbri, giovani talenti di 16 e 17 anni, stanno attirando l’attenzione per le loro performance promettenti. La loro passione si manifesta attraverso esercizi intensi e lunghe prove, che dimostrano il loro impegno. Entrambi stanno affinando le proprie capacità con l’obiettivo di conquistare il pubblico. Le loro ambizioni crescono di giorno in giorno, mentre si preparano a fare il grande salto nel mondo dello spettacolo. La strada davanti a loro si prospetta ricca di sfide e possibilità.

Hanno rispettivamente diciassette e sedici anni (beati loro, per altro) e il palcoscenico, ben presto, sarà tutto loro. Samuel Wiafe e Tito Fabbri sono il futuro e dietro di loro c’è pure una bella banda di ragazzi guidati dal solito Paolo Mandelli, ora terzi in classifica ad un solo punto dal secondo posto e a cinque dalla vetta del campionato di Primavera 2. E quando si racconta che il Modena, oltre alla prima squadra, ha lavorato con passione a tutto ciò che ruota intorno a quell’orbita, non lo si dice per semplice retorica. È la verità. Sin dal ritorno in serie B e ancor prima dopo il fallimento, chiunque sia passato dalla scrivania del responsabile del settore giovanile diceva con estrema sincerità che ci sarebbero voluti una decina di anni, più o meno, per ricostruire una "cantera" degna di questo nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

