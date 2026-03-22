La Guerri Napoli torna a respirare | dominata la Pallacanestro Varese 104-75

La Guerri Napoli domina e vince contro la Pallacanestro Varese 104-75 e tira un sospiro di sollievo dopo un periodo molto complicato e pone fine a una striscia di sei sconfitte consecutive. Varese, dopo tre vittorie di fila, non entra praticamente mai in campo e disputa un primo tempo offensivamente disastroso che incide in maniera decisiva sulla partita. Nel Napoli da segnalare l’ottimo esordio in maglia di Milton Doyle, autore di 18 punti, e la partita Rasir Bolton protagonista di una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. Adesso Napoli è attesa a Cremona domenica prossime alle 17. Guerri Napoli- Pallacanestro Varese, l’analisi. Il tabellino del primo tempo è eloquente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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