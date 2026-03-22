La Guerri Napoli domina e vince contro la Pallacanestro Varese 104-75, potendo tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo molto complicato e ponendo fine a una striscia di sei sconfitte consecutive. Varese, dopo tre vittorie di fila, non entra praticamente mai in campo e disputa un primo tempo offensivamente disastroso che di fatto incide in maniera decisiva sulla partita. Nelle file di Napoli da segnalare l ’ottimo esordio in maglia Napoli di Milton Doyle, autore di 18 punti e la partita Rasir Bolton, che mette a referto una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. Adesso la squadra partenopea è attesa a Cremona domenica prossime alle 17:00. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Guerri Napoli torna a respirare: dominata la Pallacanestro Varese

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