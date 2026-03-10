L’uranio e le tre isole | così Donald Trump può far finire presto la guerra in Iran

Donald Trump sostiene che la guerra in Iran sia ormai quasi terminata, affermando che gli Stati Uniti sono vicini alla fine del conflitto. Secondo l’ex presidente, ci sono azioni in corso per portare a una risoluzione rapida della situazione. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni e di discussioni sulle strategie militari e diplomatiche adottate dagli Stati Uniti nella regione.

Per Donald Trump la guerra in Iran è «praticamente conclusa». E cosa manca agli Stati Uniti e a Israele per dichiarare la vittoria? Mentre c’è chi, come il professor Michael Walzer, fa notare che il presidente degli Stati Uniti «sta cercando evidentemente una exit strategy, dichiarando una falsa “vittoria”, perché ha commesso un errore madornale con questa guerra insostenibile», emergono due modi per conseguire un’importante vittoria militare contro gli Ayatollah. Uno è rendere inutilizzabili le sue scorte di uranio. L’altra è occupare le tre isole iraniane situate in posizione strategica nel Golfo Persico. Abu Musa, la Piccola e la Grande Tunb hanno un ruolo di rilievo perché si trovano non lontane dallo Stretto di Hormuz da cui transitano le petroliere. 🔗 Leggi su Open.online

Usa e Israele, la missione in Iran per recuperare l'uranio e far finire la guerra

Iran, i tre motivi per cui Trump non può permettersi una guerra infinita

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine

Iran-Usa, la partita per l'uranio: le mosse di Teheran e il piano di Trump

Prove di disgelo, telefonata Trump-Starmer sulle basi Raf

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i progressi dell'operazione militare contro l'Iran, sostenendo che gli Stati Uniti stanno "facendo grandi passi avanti verso gli obiettivi militari".

Giovanni Sallusti sui problemi interni di Donald Trump dopo l'attacco all'Iran