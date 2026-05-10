La Fiorentina si accontenta e blinda la salvezza il Pisa affonda allo Zini in nove uomini

La Fiorentina ha ottenuto un punto contro il Genoa, mantenendo la posizione in classifica e assicurandosi la permanenza in Serie A. La partita si è conclusa senza reti, e la squadra viola ha consolidato la sua posizione senza complicazioni, anche se senza esultanze. Nel frattempo, al Zini, il Pisa ha concluso la sfida con nove giocatori e una sconfitta, segnando un'altra tappa negativa nel campionato.

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Obiettivo raggiunto ma senza sorrisi per la Fiorentina, che blinda la Serie A con lo 0-0 casalingo contro il Genoa. Domenica da dimenticare per il Pisa, che a Cremona incassa tre reti e due cartellini rossi, permettendo ai grigiorossi di rilanciarsi nella corsa salvezza a discapito del Lecce. Fiorentina Genoa 0-0. FIRENZE – La stagione estremamente complessa della Fiorentina trova il suo epilogo aritmetico. Il pareggio a reti inviolate maturato contro il Genoa garantisce infatti alla formazione viola la salvezza matematica con ben due giornate di anticipo rispetto al termine del campionato. Un traguardo che pone fine alle ansie legate a una classifica deficitaria, ma che non cancella le scorie di un’annata profondamente negativa, testimoniata dal clima di aperta contestazione da parte della tifoseria toscana nei confronti della squadra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Fiorentina si accontenta e blinda la salvezza, il Pisa affonda allo Zini in nove uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Fiorentina vince il derby!! Può ancora salvarsi#fiorentinapisa #fiorentina #Pisa #derby Notizie correlate Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza. La sintesi della sfida giocata allo Zinidi Redazione JuventusNews24Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza e respirano. Fiorentina: Tommy, tifoso viola di 7 anni, censurato allo stadio Zini per il cartello dei “sogni”. La Cremonese si scusaFIRENZE – Un piccolo tifoso della Fiorentina, Tommy, 7 anni, è stato bloccato, insieme alla mamma Vania, entrambi risiedono in Lombardia ma sono... Argomenti più discussi: Alpignano / Torneo del Centenario - Che spettacolo: Roma presente con quattro categorie, spazio a Juventus, Torino, Lazio, Fiorentina, Como, Genoa e Sampdoria; Venezia in Serie A, quarta promozione per Stroppa: Ero certo di arrivare davanti a tutti!; JUVE, ALZA IL LIVELLO; Roma-Fiorentina 4-0, pagelle: brilla Pisilli, Gosens disastroso.