Cremonese Fiorentina 1-4 i viola vincono lo scontro salvezza La sintesi della sfida giocata allo Zini

La Fiorentina ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-1 allo Zini, portando a casa tre punti fondamentali in uno scontro diretto per la salvezza. La partita ha visto i viola dominare il match, segnando più gol rispetto agli avversari e mantenendo il controllo per tutta la durata dell'incontro. La Cremonese ha segnato un gol, ma non è riuscita a invertire il risultato.

Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza e respirano. Vediamo il racconto della sfida giocata allo Zini. Nella sfida salvezza dello stadio Zini, la Fiorentina ha dominato la Cremonese, imponendosi con un perentorio 1-4. Sotto la guida di Paolo Vanoli, la formazione toscana ha messo in mostra una condizione atletica invidiabile, schiantando i grigiorossi di Davide Nicola. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il match si è sbloccato al 25? grazie a Fabiano Parisi, autore di una splendida azione. Il raddoppio è arrivato poco dopo con Roberto Piccoli. Nella ripresa, Dodo ha calato il tris con una giocata pazzesca. La timida reazione dei padroni di casa è stata firmata da David Okereke, prima del definitivo poker siglato da Albert Gudmundsson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza. La sintesi della sfida giocata allo Zini Articoli correlati Leggi anche: Scontro-salvezza senza colpi, Cremonese-Verona 0-0: allo Zini vince la paura Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola(Adnkronos) – Seconda vittoria di fila in casa in Serie A per la Fiorentina che batte 1-0 la Cremonese al 'Franchi' e conquista tre punti... Altri aggiornamenti su Cremonese Fiorentina Temi più discussi: Diretta Cremonese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese, rivoluzione tattica con la Fiorentina: ipotesi 4-4-2. Djuric titolare, Vardy fuori; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Fiorentina 1-4: Gudmundsson fa poker / DirettaCremona, 16 febbraio 2026 – Cremonese e Fiorentina si sfidano in una gara delicatissima per la salvezza, un incrocio cruciale, una partita da non sbagliare. Fischio d’inizio alle 20.45. lanazione.it La Fiorentina cala il poker salvezza: la Cremonese crolla anche allo Zini, Vanoli tenta la fugaLa Viola conquista 3 punti d'oro nella lotta per non retrocedere. Grigiorossi ko nel secondo scontro diretto consecutivo ... tuttosport.com Risultato finale Cremonese 1-4 Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com Cremonese-Fiorentina 0-3: i viola calano il tris in avvio di secondo tempo! Segui e commenta la diretta ---> https://cityne.ws/j5OQV - facebook.com facebook