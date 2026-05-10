La Fiorentina porta a casa il punto salvezza con il Genoa 0-0

La Fiorentina e il Genoa si sono affrontate in una partita senza reti, terminata con un pareggio a zero. La squadra toscana ha ottenuto il punto necessario per garantire la permanenza in Serie A, mentre il Genoa ha tentato di trovare il gol senza riuscirci. La partita si è svolta senza eventi significativi, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco senza successo.

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AGI - La Fiorentina conquista la matematica salvezza grazie al punto che ottiene contro un Genoa che ci ha provato ma che alla fine ha pagato la propria sterilità offensiva. Incolore la prova degli uomini di Vanoli, che badano al sodo e privi ancora di Kean ottengono anche loro pochissimo dalla linea d'attacco, con Gudmundsson in panchina per 85 minuti. Uno 0-0 senza emozioni. Termina 0-0 Fiorentina-Genoa: alla fine la tifoseria viola fischia e contesta De Gea e compagni, nonostante la permanenza in Serie A. Per capire l'andamento del match basta il dato dei cartellini gialli: zero quelli alzati dal direttore di gara in 95' di gioco. Il Genoa prova a fare la partita.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Fiorentina porta a casa il punto salvezza con il Genoa (0-0) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17 GIORNATA E PROSSIMO TURNO Notizie correlate Fiorentina-Genoa: un punto per la salvezza, una vittoria per la maglia. Vanoli coraggio: fai giocare Braschi. FormazioniFIRENZE – La matematica è una cosa, l’onore e l’attaccamento alla maglia un’altra. Pronostico Fiorentina-Genoa: un punto per scacciare definitivamente la pauraFiorentina-Genoa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Argomenti più discussi: La Roma si riavvicina alla Champions: 4-0 alla Fiorentina, ora la Juve è distante un solo punto; Calciomercato Fiorentina – Rebus in porta: De Gea o Martinelli. Ultimissime; Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions; La Roma cala il poker contro la Fiorentina e sale a -1 dal quarto posto.