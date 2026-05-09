Domenica alle 15:00 si gioca la partita tra Fiorentina e Genoa, penultima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. Sono disponibili statistiche, notizie, formazioni probabili, oltre a informazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

Fiorentina-Genoa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I tormenti della Fiorentina stanno per terminare. Alla Viola manca un punto per la salvezza matematica e per archiviare una stagione che passerà alla storia come una delle peggiori e deludenti in assoluto per il club toscano, partito per conquistare l’Europa che conta (circa 90 milioni spesi nel mercato estivo) e finito a lottare addirittura per non retrocedere dopo un girone d’andata trascorso quasi esclusivamente all’ultimo posto e in zona rossa. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Genoa: un punto per scacciare definitivamente la paura

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