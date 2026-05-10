Nella sfida tra Fiorentina e Genoa, entrambe le squadre cercano di muoversi verso la salvezza, con un punto che potrebbe comunque risultare utile. La partita si è conclusa con un pareggio, portando a casa un risultato utile per entrambe le formazioni. Durante il match, l’allenatore del Genoa ha deciso di far giocare Braschi, nonostante le richieste di un suo giocatore di inserire un altro elemento in campo.

FIRENZE – La matematica è una cosa, l’onore e l’attaccamento alla maglia un’altra. Basta un punto alla Fiorentina per la salvezza e chiudere così una delle stagioni più tormentate della sua storia: anche per questo, tra i tifosi, non traspare alcuna voglia di festeggiare se verrà centrato l’obiettivo, viste le tantedelusioni patite. Compreso il 4-0 rimediato lunedì scorso all’Olimpico contro la Roma, che ha interrotto una striscia positiva di sette risultati. Ecco perché con il Genoa non è sufficiente un micragnoso pareggio che regalerebbe ai viola la certezza di restare in serie A, anche se Lecce e Cremonese le vincessero tutte. No, la Fiorentina oggi deve vincere soprattutto per scusarsi, per lanciare ai tifosi un messaggio rassicurante, una porta aperta sul futuro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Genoa: un punto per la salvezza, una vittoria per la maglia. Vanoli coraggio: fai giocare Braschi. Formazioni

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Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol e highlights | Conference League

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