Emma Villas a Porto Viro si gioca tutto Il dg Mechini | Dobbiamo vincere

Stasera, a Porto Viro, si sfidano Emma Villas Codyeco e la squadra di casa in una partita decisiva. Il direttore generale della squadra ospite ha dichiarato che la vittoria è obbligatoria per mantenere vive le possibilità di salvezza. La sfida rappresenta l’ultima occasione per Emma Villas di evitare la retrocessione. La partita è attesa con grande attenzione da parte degli appassionati di pallavolo.

È davvero la partita da dentro o fuori quella di stasera per Emma Villas Codyeco che a Porto Viro si gioca le residue speranze di salvezza. I biancorossoblù sono penultimi, a meno quattro da Fano e meno cinque dai veneti avversari di stasera (ore 20,30 in provincia di Rovigo) e solo vincendo in tre o quattro set potrebbero tornare a sperare di non retrocedere e giocarsi tutto nelle ultime due sfide contro Brescia ed Aversa. Alla vigilia della gara ha parlato il dg Fabio Mechini (foto), evidentemente molto preoccupato per ciò che ormai da settimane sta accadendo alla squadra. "Che la classifica non sia buona, è chiaro e va sempre peggiorando – ammette il dirigente –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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