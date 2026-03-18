Un confronto tra un artista e una politica ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono circolate battute e commenti ironici. L’artista è stato soprannominato “Emilio Fedez”, mentre la politica ha ricevuto l’appellativo “Melonia Trump”. La discussione online ha mostrato come le persone siano sempre più attente alle uscite pubbliche di entrambi, tra meme e reazioni rapide.

Lui è stato già ribattezzato Emilio Fedez, lei, Melonia Trump: i social non perdonano ma, purtroppo o per fortuna, non se ne può fare a meno. Giorgia Meloni lo ha compreso ed essere andata ospite al Pulp Podcast del rapper e di Mr. Marra è la mossa astuta di chi ha capito dove tira il vento. Uno a zero contro Elly Schlein che, invitata anche lei, pare non abbia nemmeno risposto. Le reti tivù e i quotidiani blasonati si sono risentiti, è normale, ma occorre rendersi conto che la comunicazione immediata, che raggiunge milioni di persone, è ormai quella veicolata per via digitale e rilanciata su TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e su tutte le altre piattaforme, garantendo una penetrazione tra le masse che i media tradizionali non hanno mai avuto e non avranno mai. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni da Fedez si gioca il tutto per tutto, tra propaganda social e incoerenza

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