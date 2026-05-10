La Festa dell’Europa Un impegno comune per renderla più forte

Ieri si è svolta la Festa dell'Europa, con numerose iniziative organizzate in diverse città. Durante l'evento si sono ascoltate diverse voci e interventi, molti dei quali hanno fatto riferimento alle vicende in Ucraina. La giornata ha visto anche coinvolgimenti di cittadini, associazioni e istituzioni, che hanno partecipato a incontri e attività pubbliche per celebrare l'unità europea.

Ieri si è celebrata la Festa dell'Europa. Tante iniziative, tante voci che si intrecciano con le vicende ucraine. Iniziamo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei. Dal 1950 il processo di integrazione è costantemente progredito, affrontando i crinali della storia sino alla riunificazione del destino dei Paesi dell’Europa centro-orientale con quelli dell’Europa occidentale. Un conseguito traguardo ambizioso, che guarda al completamento di questo processo, con il dialogo in atto con Paesi dei Balcani, con la Moldova e l’Ucraina". Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha tenuto a battesimo la nascita di AtenEU, piattaforma che vuole mettere in rete giovani, studenti e associazioni che credono nel progetto Ue.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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