Il cantautore ha dichiarato di non voler sposare la sua compagna perché considera l’amore una promessa e non crede negli anelli come simbolo di questa. Ha anche parlato dei loro due figli, sottolineando che l’unico aspetto negativo del suo lavoro è la distanza dai figli. Ha menzionato la compagna, Giulia Diana, senza approfondire ulteriori dettagli sulla relazione.

Nigiotti nello studio di Verissimo si è poi commosso parlando dei suoi gemellini: «L'unica cosa negativa del mio mestiere è lo stare lontano da Livorno, e quindi dai miei figli. Appena posso lascio tutto e torno a casa per stare con loro, svegliarmi con loro e portarli a scuola. Amo il fatto che siano complici: quando siamo a casa e uno dei due viene a chiedermi un biscotto, non lo chiede solo per lui, lo chiede per entrambi». Più volte il cantautore ha raccontato che diventare padre gli ha cambiato la vita. «Quando sono nati i miei figli mi hanno calmato molto. Prima contavo fino a tre, poi fino a cinque, oggi arrivo quasi a otto. Dieci ancora no», aveva detto lo scorso febbraio in un'intervista a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrico Nigiotti: «Non sposo la mia compagna Giulia perché per me l’amore è una promessa, non ho bisogno di anelli per renderla più forte»

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