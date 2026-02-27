Perugia celebra la prima Festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Perugia ha tenuto oggi la prima Festa dedicata all’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una ricorrenza che, dal 2025, viene celebrata annualmente. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, con eventi e commemorazioni per ricordare l’importanza di questa forza di protezione civile. La giornata ha segnato un momento di riconoscimento pubblico per i vigili del fuoco.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9.00 presso la sede centrale di Madonna Alta con un momento di raccoglimento. Il Comandante del Comando di Perugia, Ing. Rocco Mastroianni, insieme al Presidente onorario dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, Ing. Gianfranco Eugeni, ha deposto una corona d'alloro in omaggio ai colleghi caduti nell'adempimento del dovere. Durante il suo intervento, il Comandante Mastroianni ha sottolineato come il Corpo rappresenti un modello d'eccellenza internazionale, integrando due anime fondamentali: il soccorso tecnico urgente e la prevenzione incendi. "Questa duplice funzione permette di trasformare l'esperienza maturata sul campo in norme di sicurezza sempre più efficaci, rendendo al contempo il soccorso più consapevole", ha dichiarato.