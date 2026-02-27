A Venezia la prima celebrazione della festa nazionale dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Questa mattina a Venezia si è tenuta la prima celebrazione della festa nazionale dei Vigili del Fuoco, con una cerimonia svoltasi in Campo Santa Margherita. La ricorrenza commemorava la fondazione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939 tramite regio decreto. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri del corpo, che hanno preso parte a un evento dedicato alla ricorrenza.

È stata celebrata questa mattina, in Campo Santa Margherita a Venezia, la prima festa nazionale per la fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nato per regio decreto il 27 febbraio 1939. Alla manifestazione hanno preso parte, oltre ad Alberto Maiolo, comandante provinciale dei Vigili.