artigiani in classe gli imprenditori locali raccontano il loro percorso

SANSEPOLCRO Torna stamani a Sansepolcro l’iniziativa "Artigiani in classe", che vede in prima linea Cna Arezzo e Arti – Centri per l’Impiego della Regione. La scuola è di nuovo il liceo delle scienze umane "San Bartolomeo", con partecipazione riservata alle classi quinte ma estese anche quarte. L’appuntamento è in programma per le 11. Il successo dello scorso era stato notevole e anche in questa circostanza gli studenti potranno ascoltare il racconto di imprenditori locali affermati nel loro campo, che illustreranno il percorso da essi compiuto. Le testimonianze d’impresa scelte sono quattro: quella di Luca Bonauguri della piattaforma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

