La cura Spalletti funziona | senza coppe la Juve ha una media punti da scudetto

Dopo l'eliminazione in Champions League, la squadra ha ottenuto il miglior rendimento in campionato, con una media punti che si avvicina a quella di una squadra campione d'Italia. Da quel momento, ha conquistato più punti di tutte le altre formazioni in Serie A. La strategia adottata dall’allenatore sembra aver portato risultati concreti, evidenziando una continuità nelle prestazioni e nei risultati.

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Feroce nell’approccio e continua al momento giusto per lanciare la volata per la Champions. La Juve che vince a Lecce, grazie al gol lampo di Vlahovic, e si porta a due tappe di distanza dalla conferma della partecipazione alla massima competizione europea, pur confermando molti dei limiti emersi in stagione, evidenzia due aspetti della gestione Spalletti che stanno risultando determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale: i bianconeri difficilmente sbagliano l’approccio alla partita, ma, soprattutto, da quando hanno potuto concentrarsi esclusivamente sul campionato, non hanno mai perso. Con quella record di Vlahovic al Via del Mare dopo 12 secondi, la Juve guida adesso la classifica delle formazioni capaci di segnare più reti nei primi 5 minuti di gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La cura Spalletti funziona: senza coppe la Juve ha una media punti da scudetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO Notizie correlate Leggi anche: Marocchi: «La Juve funziona anche senza Yildiz. Spalletti ha nascosto i difetti di questa squadra» Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto: numeri a confronto con il passatoL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola propone un'interessante analisi sulla stagione del Milan. Argomenti più discussi: Spalletti rompe il muro della paura, lo stress Juve si cura così: la novità in allenamento; Rinnovo Patric, la cura Sarri funziona! Tra Coppa Italia e campionato: le ultime sul futuro; Juve nemmeno con Spalletti Cambiaso è tornato in 3D | il suo futuro resta in bilico.