Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto | numeri a confronto con il passato

Dopo 27 giornate di campionato, il Milan di Allegri ha raggiunto 57 punti, una media punti che in passato avrebbe garantito la vittoria dello scudetto. Rispetto alle stagioni precedenti, i numeri sono simili a quelli delle annate più competitive, anche se attualmente il campionato ha un andamento diverso. Il punteggio dimostra che il club sta disputando un torneo di alto livello.

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola propone un'interessante analisi sulla stagione del Milan. I rossoneri sono in linea con gli obiettivi stagionali prefissati. Con l'attuale andamento, 57 punti dopo 27 partite, il Diavolo dovrebbe ottenere la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Con la vittoria di Cremona, il Milan si è portato a +9 sul quarto posto, attualmente occupato dal Como. Sulla Juventus invece, dopo il pareggio contro la Roma, il vantaggio è di dieci punti. Un margine rassicurante per i rossoneri, che vogliono tornare a giocare la Champions dopo una stagione senza coppe europee. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto: numeri a confronto con il passato Il Milan può puntare allo Scudetto? Allegri come Ancelotti e Capello: i numeri a confrontoL'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan di Massimiliano Allegri. Chivu Inter, il confronto con Inzaghi dopo 16 giornate: numeri, punti e prospettive scudettoSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Contenuti utili per approfondire Milan di Allegri Temi più discussi: Battutona di Allegri: Straordinario Bartesaghi, si è fatto male al momento giusto...; Allegri: 'Bartesaghi si è infortunato nel momento giusto'; Cremonese-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Sportitalia - Allegri medita sul futuro al Milan: dubbi sulla permanenza nella prossima stagione. Pagina 2 | Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero a margine della sfida vinta allo Zini di Cremona, ad una settimana dal derby ... corrieredellosport.it Milan, Allegri ha il piano derby: «Non gettiamo la spugna»Leao accende la sfida, Modric e Rabiot guidano la rimonta. Allegri: «Senza rimpianti: pensiamo solo a noi stessi, divertiamoci e giochiamocela, sognare non è vietato». Bartesaghi, l'infortunio non è g ... corriere.it Perché il #Milan di #Allegri non 'assedia' gli avversari Scelte e differenze dall' #Inter #SempreMilan #SerieA x.com Perché il #Milan di #Allegri non attacca con forza dai primi minuti e accelera solo a sprazzi Abbiamo provato a dare una risposta a questa domanda nel nostro approfondimento verso il derby con l'#Inter. Trovi tutto nel primo commento #SempreMilan - facebook.com facebook