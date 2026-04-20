Durante l'ultima partita, la squadra ha dimostrato di poter ottenere risultati positivi anche senza uno dei giocatori chiave. L'allenatore sembra aver apportato modifiche che hanno permesso di mascherare alcune carenze tecniche e tattiche. Questa strategia ha portato a una prestazione complessivamente efficace, anche se alcune criticità sono rimaste invisibili nel risultato finale. La situazione evidenzia come la rosa possa adattarsi a diverse circostanze, indipendentemente dai singoli protagonisti.

Palestra: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.» Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.» David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marocchi: «La Juve funziona anche senza Yildiz. Spalletti ha nascosto i difetti di questa squadra»

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