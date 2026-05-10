La crisi in Medio Oriente e il caos vacanze | ecco come orientarsi tra cancellazioni supplementi e rimborsi

La crisi in Medio Oriente ha portato a numerose cancellazioni di voli e interruzioni di servizi di viaggio. In risposta, il Codacons ha pubblicato una guida che spiega i diritti dei viaggiatori, i rimborsi e le procedure per ottenere risarcimenti. La guida tiene conto anche delle recenti linee guida adottate dall’Unione Europea per affrontare questa situazione di instabilità. La situazione ha creato una notevole incertezza tra chi ha programmato vacanze o spostamenti in questa regione.

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La crisi in Medio Oriente ha generato una enorme incertezza sul fronte dei viaggi. Per questo il Codacons ha diffuso una guida su diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni, anche alla luce delle nuove linee guida varate dall’Ue. Vacanze fai da te Chi ha acquistato autonomamente una vacanza, in caso di cancellazione del volo ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile. Se la cancellazione avviene a ridosso della partenza, quando il passeggero è già in aeroporto, si ha diritto anche all’assistenza sottoforma di pasti, sistemazione in albergo, trasferimenti, ecc. Il diritto...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La crisi in Medio Oriente e il caos vacanze: ecco come orientarsi tra cancellazioni, supplementi e rimborsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente: tutte le cancellazioni