Caos voli in Medio Oriente voli bloccati | ecco tutte le cancellazioni

A causa dell’inizio del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, numerosi voli civili sono stati cancellati in Medio Oriente. Diversi paesi della regione, tra cui Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania e Siria, hanno deciso di chiudere i propri spazi aerei, causando un caos nei collegamenti aerei della zona. La situazione ha portato a numerose cancellazioni di voli e disagi tra i passeggeri.

Spazio aereo chiuso in Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania, Siria. Molte compagnie hanno sospeso le tratte da e per gli Emirati Arabi Caos voli in Medio Oriente dopo l'inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Diversi Paesi della regione – Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania, Siria – hanno chiuso il proprio spazio aereo ai voli civili. Molte compagnie, inoltre, hanno cancellato le tratte da e per Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, città dove sono rimasti bloccati molti italiani. La controffensiva di Teheran si è allargata ulteriormente minacciando anche i cieli di Bahrain e Kuwait oltre a quelli degli Emirati.