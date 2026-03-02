Caos voli in Medio Oriente | tutte le cancellazioni

Dopo l'inizio delle ostilità tra Iran, Israele e Stati Uniti, il traffico aereo nella regione mediorientale ha subito un brusco rallentamento. Numerosi paesi, tra cui Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania e Siria, hanno deciso di chiudere i propri spazi aerei ai voli civili, causando un aumento significativo delle cancellazioni e dei ritardi nei voli in transito. La situazione ha portato a un considerevole caos nei collegamenti aerei della zona.

Spazio aereo chiuso in Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania, Siria. Molte compagnie hanno sospeso le tratte da e per gli Emirati Arabi Caos voli in Medio Oriente dopo l’inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Diversi Paesi della regione – Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania, Siria – hanno chiuso il proprio spazio aereo ai voli civili. Molte compagnie, inoltre, hanno cancellato le tratte da e per Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, città dove sono rimasti bloccati molti italiani. La controffensiva di Teheran si è allargata ulteriormente minacciando anche i cieli di Bahrain e Kuwait oltre a quelli degli Emirati. Iran, Crosetto risponde dopo la polemica: “Io a Dubai? Non era prevista questa accelerazione” Obesità, ecco chi rischia di più. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caos voli in Medio Oriente: tutte le cancellazioni Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni Caos nei cieli: migliaia di voli cancellati dopo l’escalation in Medio OrienteIl conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati anche sul trasporto aereo globale. Tutto quello che riguarda Medio Oriente. Temi più discussi: Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo in Medio Oriente: migliaia di voli bloccati; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; La crisi in Medio Oriente manda in tilt il traffico aereo: mai così tanti voli cancellati dai tempi del Covid. A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellatiL'interruzione globale del trasporto aereo causata dal conflitto tra Usa e Iran è paragonabile solo a quella vissuta durante la pandemia, con oltre 5.000 voli annullati. Colpiti duramente anche i tito ... ilsole24ore.com Caos nei cieli: Medio Oriente blindato, guida su come cambiare volo o chiedere il rimborsoComunicazioni: Due telefonate, messaggi via fax o e-mail. lasicilia.it #intanto Guerra in Medio Oriente, caccia USA precipita in Kuwait: il video x.com Il conflitto in Medio Oriente si allarga: Hezbollah lancia missili e droni contro Israele come rappresaglia per la morte della Guida Suprema dell'Iran e Israele risponde con raid sui sobborghi di Beirut e sul sud del Libano. Almeno 31 persone sono morte e migliai - facebook.com facebook