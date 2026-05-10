La Cremonese vince e torna a lottare per la salvezza con il Lecce | Fiorentina salva Cagliari quasi

La Cremonese ha conquistato una vittoria contro il Pisa, riavvicinandosi al Lecce a una sola lunghezza di distanza. La Fiorentina ha ottenuto un punto, mentre il Cagliari si trova in una posizione vicina alla zona salvezza. A due giornate dalla fine, la lotta per evitare la retrocessione coinvolge principalmente Cremonese e Lecce, con la situazione ancora da definire.

La Cremonese batte il Pisa e si riporta a un solo punto dal Lecce. Sarà bagarre a due giornate dal termine per l'ultimo posto salvezza. Cagliari quasi al sicuro, Fiorentina salva matematicamente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cremonese-Pisa 3-0 allarma il Lecce Calcio serie A: Fiorentina salva, Cagliari virtualmenteLa Cremonese ha superato il Pisa per 3-0 nella terzultima giornata del campionato di calcio di serie A.

Serie A, lotta salvezza: la Cremonese non vince, occasione Lecce. E il Cagliari guarda. Calcoli e calendario fino alla fineLa Cremonese non ha vinto contro il Torino, 0-0 e Lecce staccato di un solo punto.

Argomenti più discussi: Cremonese sotto pressione: la sfida con la Lazio può decidere la salvezza; 35ª giornata: il Lecce vince, condanna Pisa e Verona e fa tremare la Cremonese. Lunedì allo Zini contro la Lazio è già dentro o fuori; La Lazio vince a Cremona: il Genoa è salvo con tre giornate d’anticipo; La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce.