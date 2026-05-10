Cremonese-Pisa 3-0 allarma il Lecce Calcio serie A | Fiorentina salva Cagliari virtualmente

Nella penultima giornata della Serie A, la Cremonese ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta in un clima teso, con la squadra di casa che ha dominato l'incontro e portato a casa la vittoria. Il risultato ha suscitato preoccupazioni tra le altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, mentre la Fiorentina si è salvata matematicamente e il Cagliari si trova in una posizione virtuale di tranquillità.

La Cremonese ha superato il Pisa per 3-0 nella terzultima giornata del campionato di calcio di serie A. Rete del vantaggio ad opera di Vardy poco dopo la mezz’ora, quando il Pisa era già in inferiorità numerica per l’espulsione di Bozhinov. Nel secondo tempo il raddoppio è stato siglato da Vandeputte, poco dopo che il Pisa era rimasto in nove per l’espulsione diretta di Loyola. Sul finale la rete di Okereke. La Cremonese è tornata al successo interno che mancava da oltre 5 mesi: 7 dicembre 2025, 2-0 proprio sul Lecce. Un risultato che ha una pericolosità specifica per i salentini. Con questo risultato la Cremonese terzultima in classifica si porta a 31 punti, uno in meno del Lecce sconfitto ieri in casa dalla Juventus.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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