La Cremonese supera il Pisa e torna in corsa per la salvezza | -1 dal Lecce La Fiorentina è salva

La Cremonese ha battuto il Pisa con il risultato di 3-0, con reti siglate da Vardy al 31' del primo tempo, Bonazzoli al 6' e Okereke al 41' del secondo tempo. La partita si è disputata con la formazione di casa schierata in un 4-4-2, con Audero tra i pali e diversi giocatori in campo nel corso del secondo tempo. Il Pisa non è riuscito a segnare e ha subito la sconfitta, che permette alla Cremonese di ridurre a una lunghezza il distacco dal Lecce in classifica. La Fiorentina si è già garantita la salvezza.

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