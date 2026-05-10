La Cremonese supera il Pisa e torna in corsa per la salvezza | -1 dal Lecce La Fiorentina è salva
La Cremonese ha battuto il Pisa con il risultato di 3-0, con reti siglate da Vardy al 31' del primo tempo, Bonazzoli al 6' e Okereke al 41' del secondo tempo. La partita si è disputata con la formazione di casa schierata in un 4-4-2, con Audero tra i pali e diversi giocatori in campo nel corso del secondo tempo. Il Pisa non è riuscito a segnare e ha subito la sconfitta, che permette alla Cremonese di ridurre a una lunghezza il distacco dal Lecce in classifica. La Fiorentina si è già garantita la salvezza.
Cremonese-Pisa 3-0 RETI: 31' pt Vardy, 6' st Bonazzoli, 41' st Okereke CREMONESE (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Luperto 6 (40' st Folino sv), Bianchetti 6, Pezzella 6 (14' st Zerbin 6); Barbieri 6 (14' st Thorsby 6), Maleh 5.5, Grassi 5.5, Vandeputte 6.5 (27' st Okereke 7); Vardy 7 (27' st Sanabria 6), Bonazzoli 7. In panchina: Silvestri, Nava, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Bondo. Allenatore: Giampaolo 7. PISA (3-5-2): Semper 5; Canestrelli 5.5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 4.5; Touré 5.5, Akinsanmiro 5 (27' st Piccinini 6), Loyola 4, Vural 5.5 (20' st Hojholt 5), Leris 5.5 (37' pt Angori 5); Stojilkovic 5.🔗 Leggi su Feedpress.me
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