La Cremonese ha vinto 3-0 contro il Pisa in una partita di campionato. Con questa vittoria, la squadra si avvicina di un punto al Lecce, portandosi a una distanza di un punto dal quartultimo in classifica. La Cremonese rimane comunque nella zona di retrocessione, occupando il terzultimo posto. La partita si è disputata senza ulteriori episodi di rilievo.

AGI - La Cremonese batte 3-0 il Pisa e accorcia le distanze in classifica sul Lecce, pur restando al terzultimo posto. Vittoria decisa dalle reti di Vardy, Bonazzoli e Okereke, decisivi nel battere un Pisa che chiuderà la gara addirittura in nove uomini per le espulsioni di Bozhinov e Loyola. Avvio di gara equilibrato, con la Cremonese che prova a portarsi avanti e assediare un Pisa ordinato nel suo schieramento difensivo. La svolta della gara arriva al 24', quando Bozhinov entra in maniera sconsiderata su Bonazzoli e, dopo aver già preso il primo giallo al 14', lascia in dieci il Pisa. Il vantaggio della Cremonese. Superiorità numerica che la Cremonese sfrutta sette minuti dopo, con la palla sporca ricevuta al limite dell'area da Vardy che con il mancino di prima incrocia sul secondo palo battendo Semper.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Cremonese liquida il Pisa 3-0 ed è a -1 dal Lecce

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