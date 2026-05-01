Il Lecce ha ottenuto una vittoria importante contro il Pisa, attualmente in Serie B, grazie alle reti di Cheddira e Banda. Con questo risultato, la squadra si porta a quattro punti di distanza dalla Cremonese, posizionandosi più avanti in classifica. La partita ha mostrato un Lecce determinato, capace di superare le proprie difficoltà e di conquistare i tre punti senza particolari difficoltà.

Il Lecce non avrà buttato giù la torre di Pisa, ma ha buttato giù un muro fatto di insicurezze, fatica, ansia. Di Francesco va a +4 sulla Cremonese, che giocherà con la Lazio lunedì sera. Gol di Banda e Cheddira in una serata nella quale anche Falcone diventa protagonista. La cronaca. Il primo tempo sembra la copia di Verona-Lecce. Squadre contratte, nonostante qualche cambio per Di Francesco con Cheddira in attacco e Coulibaly dietro la punta. Il Lecce parte con un approccio giusto ma con il solito problema: crea molto poco. Il Pisa costruisce un paio di palle interessanti, con Stojikovic la prima, quando spedisce a lato dopo 16', sulla seconda è Tiago Gabriel a salvare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sì, Lecce! Cheddira e Banda stendono il Pisa (che è in B), DiFra a +4 sulla Cremonese. La cronaca

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