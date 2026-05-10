Cremonese-Pisa 3-0 allarma il Lecce Calcio serie A

Nella penultima giornata di Serie A, la Cremonese ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. La partita si è svolta senza variazioni nel punteggio fino al secondo tempo, quando la Cremonese ha segnato tre reti. La squadra ospite ha concluso la gara con tre gol e nessuna segnatura a suo favore. La partita si è disputata in un impianto sportivo di dimensioni ridotte.

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La Cremonese ha superato il Pisa per 3-0 nella terzultima giornata del campionato di calcio di serie A. Rete del vantaggio ad opera di Vardy poco dopo la mezz’ora, quando il Pisa era già in inferiorità numerica per l’espulsione di Bozhinov. Nel secondo tempo il raddoppio è stato siglato da Vandeputte, poco dopo che il Pisa era rimasto in nove per l’espulsione diretta di Loyola. Sul finale la rete di Okereke. Con questo risultato la Cremonese terzultima in classifica si porta a 31 punti, uno in meno del Lecce sconfitto ieri in casa dalla Juventus. Fra pugliesi e lombardi si disputa la sfida fino al termine del campionato per evitare il terzultimo posto quindi la retrocessione in serie B.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cremonese-Pisa 3-0 allarma il Lecce Calcio serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casarano-Renate, Cremonese-Pisa che spaventa il Lecce, playoff e playout di serie D e di Eccellenza pugliese CalcioCremonese-Pisa, in programma alle 15, interessa molto da vicino il Lecce che ha quattro punti di vantaggio sulla Cremonese. Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie AIl gol di Banda è arrivato al settimo minuto del secondo tempo, dopo che il Lecce nella prima frazione aveva fatto poco. Argomenti più discussi: Cremonese-Pisa, presentazione e probabili formazioni; Cremonese-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Cremonese-Pisa | Serie A 2025/26; Cremonese a Pisa per credere nella salvezza.