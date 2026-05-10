La Cpi frena sul genocidio a Gaza | Indagini continuiamo

La Corte penale internazionale ha dichiarato che le indagini sui fatti avvenuti a Gaza continueranno, frenando così le accuse di genocidio. Nel frattempo, piazze e manifestazioni politiche sono state teatro di violenze e manifestazioni di supporto o condanna, alimentando il dibattito pubblico sulle conseguenze di quanto accaduto nella regione. La questione rimane al centro dell’attenzione e delle discussioni pubbliche senza, al momento, un pronunciamento ufficiale sulla gravità delle accuse.

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