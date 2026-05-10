La Cpi frena sul genocidio a Gaza | Indagini continuiamo
La Corte penale internazionale ha dichiarato che le indagini sui fatti avvenuti a Gaza continueranno, frenando così le accuse di genocidio. Nel frattempo, piazze e manifestazioni politiche sono state teatro di violenze e manifestazioni di supporto o condanna, alimentando il dibattito pubblico sulle conseguenze di quanto accaduto nella regione. La questione rimane al centro dell’attenzione e delle discussioni pubbliche senza, al momento, un pronunciamento ufficiale sulla gravità delle accuse.
E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti poteva avere un solo nome, appunto, quello di Genocidio. Per la prima volta dopo quasi un anno, il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, rompe il silenzio dopo essersi temporaneamente fatto da parte dal suo ruolo alla Corte in seguito a un’indagine delle Nazioni Unite sulle accuse di cattiva condotta sessuale mosse nei suoi confronti. Khan, infatti, ammette: non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani di genocidio a Gaza: “Sarebbe sconsiderato procedere solo per la pressione pubblica, continuiamo a indagare”, ha detto un’intervista esclusiva a Zeteo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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