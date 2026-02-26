Arte e politica La direzione di Tricia Tuttle sembra finita, dopo le polemiche sulla serata di premiazione. Oggi la decisione del ministero della cultura che ha chiesto una riunione speciale Arte e politica La direzione di Tricia Tuttle sembra finita, dopo le polemiche sulla serata di premiazione. Oggi la decisione del ministero della cultura che ha chiesto una riunione speciale Lo script come si dice è sempre uguale: due anni dopo la contestatissima premiazione di No Other Land, attaccata dal governo tedesco per le dichiarazioni sul palco contro il genocidio a Gaza, siamo ancora allo stesso punto. Sotto accusa adesso è la direttrice Tricia... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Berlinale, la censura del governo tedesco contro le parole sul genocidio a Gaza

“Su Gaza la Berlinale tace e censura”: la lettera aperta di Tilda Swinton e altri 81 artisti. Accuse anche a Wim Wenders: “I registi non devono tenersi fuori dalla politica”Oltre 80 partecipanti attuali ed ex partecipanti alla Berlinale, capitanati da Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno firmato una lettera aperta in cui...

Alba Nabulsi, dieci parole per raccontare il genocidio a GazaArezzo, 9 dicembre 2025 – “Lessico Palestinese è molto più di una testimonianza: è un atto politico e un appello globale, durante un tempo luttuoso...

Berlinale, la lettera aperta degli artisti su Gaza: Sgomenti per la censura di chi si oppone al genocidio. Ma Win Wenders si smarcaLa lettera firmata da oltre 100 fra registi, attori, attrici e produttori: da Ken Loach a Mike Leigh, da Adèle Haenel a Mark Ruffalo, Tilda Swinton e Javier Bardem: Ruolo chiave dello Stato tedesco a ... quotidiano.net

Su Gaza la Berlinale tace e censura: la lettera aperta di Tilda Swinton e altri 81 artisti. Accuse anche a Wim Wenders: I registi non devono tenersi fuori dalla ...Lettera aperta accusa la Berlinale di censura sul conflitto israelo-palestinese, critiche anche a Wim Wenders ... ilfattoquotidiano.it

