Board of Peace Hamas frena sul piano Usa | Il futuro di Gaza deve partire dalla fine dell' aggressione israeliana

Il gruppo Hamas ha dichiarato che il futuro di Gaza dipende dalla fine dell’attacco israeliano, fatto che ha fermato le discussioni sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. La posizione arriva dopo la prima riunione a Washington, voluta dall’amministrazione americana, che mira a trovare una soluzione alla crisi nella Striscia. Hamas insiste che senza una cessazione immediata dell’offensiva, non ci saranno negoziati. La questione rimane aperta mentre le violenze continuano a crescere nella regione.

Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della "aggressione" israeliana, ha affermato Hamas, rispondendo a quanto uscito ieri dalla prima riunione a Washington del Board of Peace voluto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell'aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all'autodeterminazione", dice una nota della scorsa notte.