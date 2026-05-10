La conta dei voti ai gazebo può fare molto male alla coalizione
Un appello firmato da diversi rappresentanti del settore culturale, pubblicato su un quotidiano, ha espresso preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze della conta dei voti raccolti ai gazebo per la coalizione coinvolta. La questione riguarda l’impatto che questa modalità di raccolta e verifica dei voti potrebbe avere sui risultati e sulla stabilità dell’alleanza politica. La discussione si concentra sull’efficacia e sui rischi legati a questa procedura elettorale.
La sfida a sinistra Misurare il consenso di ogni forza politica, senza lasciarlo scegliere agli elettori «veri», porta naturalmente ad accentuare in anticipo le ragioni di distinzione La sfida a sinistra Misurare il consenso di ogni forza politica, senza lasciarlo scegliere agli elettori «veri», porta naturalmente ad accentuare in anticipo le ragioni di distinzione Condividendo le tesi di fondo di questo appello («le primarie rischiano di dividere la coalizione e di indebolirne la credibilità», «spostano il confronto dal programma alla persona», «possono alimentare l’astensione») vorrei aggiungere qualche argomento, a partire da uno sguardo retrospettivo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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