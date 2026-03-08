Nel derby tra Milan e Inter, Leao potrebbe rappresentare un elemento decisivo per i rossoneri. La partita vede coinvolti i due club, con l’attaccante portoghese pronto a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. La sfida tra le due squadre si avvicina, e l’attenzione si concentra sulle possibilità offerte dal giocatore. La Gazzetta analizza i possibili sviluppi della partita.

Derby Milan-Inter, Leao può essere la chiave per Massimiliano Allegri nella sfida contro Chivu. Ecco l'analisi di Gazzetta.it. Derby Milan-Inter, Allegri gioca ancora una volta con la coppia Leao-Pulisic in attacco. Secondo Gazzetta.it Leao potrebbe fare molto male alla difesa dei nerazzurri. Ecco l'analisi video de la rosea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter, Leao può fare molto male ai nerazzurri: l’analisi

Milan, testa al derby: ecco perché Leao centravanti può fare male all'InterSotto la guida di Allegri, Rafa Leao si è spostato dalla fascia al centro dell'attacco.

Derby, ecco come l'Inter può fare male al MilanGuardando alle ultime 50 occasioni dell’Inter, nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League, salta all’occhio che i cross sono la...

Altri aggiornamenti su Derby Milan Inter Leao può fare molto....

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-Inter; Milan-Inter, ultima chiamata scudetto: da Leao a Dimarco, tutti i numeri del derby; Leao accende il derby: Questione di vita o di morte, dobbiamo prenderla sul personale. E non si esce di casa.

Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare nel derby, le ultime su su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Thuram, Bonny, Calhanoglu, DumfriesE' il giorno del derby, tutto sulle scelte di formazione di Allegri e Chivu. msn.com

Lautaro out, Milano senza il suo cannoniere: chi sono i migliori marcatori del derby in attivitàLautaro Martinez non ci sarà, e con la sua assenza il derby di Milano perde un sicuro protagonista. L’attaccante argentino dell’Inter,. tuttomercatoweb.com

Derby Milan-Inter, #Modric: 60 biglietti per amici, familiari e #Mandzukic #DerbyMilano #milan #SempreMilan #MilanInter #SerieA x.com

Ordine avvisa il Milan. Ecco come può vincere il derby nel pezzo nei commenti. #DerbyMilano #milan #SempreMilan #MilanInter #SerieA - facebook.com facebook