La collaborazione ’Il Fiorino’ a Tuttofood insieme a ’Perenzin’
Durante Tuttofood, la collaborazione tra il marchio 'Il Fiorino' e 'Perenzin' ha attirato l'attenzione degli espositori e dei visitatori. Le due realtà rappresentano territori diversi e storie familiari distinti, ma condividono un impegno comune verso l’eccellenza nel settore agroalimentare. La partnership si è manifestata attraverso iniziative e presentazioni che hanno mostrato le tradizioni e i prodotti di entrambe le aziende.
Due territori, due storie familiari e una visione condivisa dell’eccellenza agroalimentare italiana. In occasione di Tuttofood 2026, in programma a Milano da domani a giovedì 14 il Caseificio ’Il Fiorino’ e la ’Latteria Perenzin’ hanno stretto una collaborazione che unisce Toscana e Veneto con l’obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali. A guidare questa alleanza sono Angela Lisetta Fiorini ed Emanuela Perenzin, alla testa di realtà pluripremiate e riconosciute a livello globale. Una sinergia che punta a valorizzare la complementarità delle produzioni: da un lato i pecorini toscani della Maremma, dall’altro i formaggi caprini della tradizione veneta.🔗 Leggi su Lanazione.it
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