La collaborazione ’Il Fiorino’ a Tuttofood insieme a ’Perenzin’

Durante Tuttofood, la collaborazione tra il marchio 'Il Fiorino' e 'Perenzin' ha attirato l'attenzione degli espositori e dei visitatori. Le due realtà rappresentano territori diversi e storie familiari distinti, ma condividono un impegno comune verso l’eccellenza nel settore agroalimentare. La partnership si è manifestata attraverso iniziative e presentazioni che hanno mostrato le tradizioni e i prodotti di entrambe le aziende.

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