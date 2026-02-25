Si rafforza la collaborazione dal settore giovanile ai ’senior’ Bsc Big Mat e Ymca Insieme per il futuro

La collaborazione tra Bsc Big Mat e Ymca si intensifica, creando un ponte tra giovanili e categorie senior. La partnership mira a sviluppare i giovani atleti di Grosseto, partendo dalla scuola di reclutamento e proseguendo con il settore giovanile e l’Accademia Francisco Cervelli Iabf. La sinergia favorisce un percorso di crescita chiaro, con l’obiettivo di formare atleti pronti a competere nelle serie maggiori. La strada verso le categorie più alte si fa sempre più definita.

Prende forma sempre più consistente la collaborazione tra il Big Mat Bsc e la Ymca Baseball, volta alla promozione di un percorso dei giovani atleti grossetani che partendo dalla scuola di reclutamento e passando per il settore giovanile e la Francisco Cervelli Iabf academy, possono poi completare il percorso approdando nelle categorie Seniores. "L’idea – commenta il presidente del Big Mat Bsc, Antonio Pugliese – è nata da una condivisione di intenti tra le due realtà del territorio impegnate da anni in un percorso sportivo fatto di reclutamento, sviluppo del talento, strutturazione societaria e cura delle facilities che ospitano allenamenti e partite; da una serie di riflessioni fatte in casa Bsc con il contributo del manager Enrico Vecchi del general manager Paolo Minozzi e del pitching coach Emiliano Ginanneschi, si è fatta spazio la consapevolezza che se vogliamo lottare un giorno con la nostra prima squadra alla pari contro le grandi potenze del baseball nazionale è fondamentale investire con determinazione sui giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bsc Big Mat del futuro. Tre conferme importantiIl Grosseto punta forte sulla continuità.

