Remigrazione il vescovo condanna | No a concetti xenofobi Il futuro è insieme serve collaborazione

Il vescovo di Prato ha espresso una condanna netta contro l’uso di termini come “remigrazione” e “riconquista”, sostenendo che tali parole possono alimentare sentimenti xenofobi. Durante un intervento pubblico, ha affermato che il futuro della comunità si costruisce attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco, invitando a evitare discorsi che possano creare divisioni. La sua posizione si è focalizzata sulla necessità di un clima di dialogo aperto e inclusivo.

Prato, 7 marzo 2026 – "Parole come 'remigrazione' e 'riconquista' suscitano una certa inquietudine". Il vescovo Giovanni Nerbini interviene con un commento sulla manifestazione nazionale 'Remigrazione e Riconquista' in programma oggi a Prato, città scelta come prima tappa toscana. Il 7 marzo per Prato non è solo una data sul calendario. È il giorno in cui la città ricorda i 133 lavoratori deportati nel 1944, una ferita ancora viva nella memoria collettiva. "Ho letto con attenzione le proposte contenute nel manifesto politico che è alla base della manifestazione nazionale in programma sabato 7 marzo, in città - dice il vescovo -. Si vuole...