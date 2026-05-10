La Cavicchioli taglia il traguardo degli 80 anni

La Cavicchioli compie 80 anni di attività. In un comunicato, l’azienda ringrazia i collaboratori che nel tempo l’hanno supportata e ricorda le scelte fatte riguardo alla tutela ambientale e alle certificazioni di settore. La celebrazione segna un traguardo importante per l’azienda, che si mostra orgogliosa dei propri risultati e della strada percorsa. La nota ufficiale è stata diffusa nelle scorse ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Siamo qui grazie al contributo di tutti i collaboratori che negli anni ci hanno seguito e alle scelte lungimiranti fatte in termini di attenzione all’ambiente e certificazioni". Nelle parole di Riccardo Cavicchioli, che si fa portavoce dei cugini Davide e Andrea, tutti amministratori delegati, c’è il senso profondo degli 80 anni della Imballaggi Cavicchioli, realtà storica specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, che dal 1946 accompagna la crescita delle filiere produttive locali. A oggi, il gruppo conta quattro aziende nell’ambito del packaging e delle rinnovabili, aziende guidate da Riccardo, Davide e Andrea Cavicchioli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cavicchioli taglia il traguardo degli 80 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maria Ghergo taglia il traguardo dei cento anniUna nuova centenaria si aggiunge alla nutrita schiera degli arzilli nonnini recanatesi. Risate in collina con "I fourb... incanté": la Filodrammatica della Speranza taglia il traguardo dei 55 anniLa storica compagnia fondata da Ermanno Pasolini continua la sua missione: portare il vernacolo romagnolo tra le nuove generazioni Sono 55 anni,...