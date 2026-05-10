La casa proibita

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte famiglie italiane si trovano oggi a convivere con situazioni di difficoltà legate alla proprietà immobiliare. La casa proibita rappresenta un problema concreto, coinvolgendo un numero crescente di nuclei familiari. La questione riguarda aspetti legali e finanziari, senza coinvolgere figure pubbliche o enti specifici. Si tratta di un fenomeno che interessa diverse regioni del Paese, influenzando la vita quotidiana di molte persone.

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‘’ è oggi una realtà concreta per moltissime famiglie italiane. Non si tratta soltanto di numeri, ma anche di. carne. Vuol dire: la difficoltà quotidiana di trovare un’abitazione sostenibile dal punto di vista economico per tanti uomini e donne. Comprare o affittare casa è diventato sempre più complicato. ll bollettino immobiliare presenta dati che, seppur aggiornati (Idealista.it, aprile 2026), sembrano parlare un’altra lingua rispetto alla strada. La media nazionale per le vendite si attesta a 1.906 euro al metro quadro, e per gli affitti a 14,9 euro al metro quadro. In Emilia-Romagna la situazione è appena più tesa: 1.942 euromq per le vendite e 15 euromq per le locazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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