Perché a Sanremo la stand up comedy è proibita

A Sanremo, la stand up comedy è vietata all’interno del teatro Ariston, luogo simbolo del festival musicale italiano. La decisione riguarda le performance di comicità dal vivo, considerate non conformi alle regole dell’evento. La restrizione coinvolge gli artisti che si esibiscono con monologhi umoristici, creando una situazione che ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e pubblico.

In una stanza buia del teatro Ariston di Sanremo, metaforica biblioteca di un’Italia che ogni anno si ferma per guardarsi allo specchio, sembra risuonare l’ammonimento di Jorge da Burgos: «Il riso libera il villano dalla paura del suo signore». Forse è per questo che, tra una pioggia di fiori e un codice del televoto, la comicità che oggi è più in voga nei pub, nei circoli e nei teatri italiani è bandita. Se i rapper sono i nuovi profeti, i comici sono diventati gli eretici da non invitare a corte, per timore che un’osservazione troppo acuta possa distruggere l’incantesimo di un rito che deve restare, sopra ogni cosa, serio. O meglio: serioso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

