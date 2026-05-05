Martedì 5 maggio, in onda su La Pennicanza, sono stati condotti da Fiorello e Fabrizio Biggio. Durante la trasmissione sono state presentate diverse notizie e momenti di intrattenimento. Tra i vari segmenti, Sal Da Vinci ha partecipato a una scena fittizia in cui tentava di imparare l'inglese, senza riuscire a pronunciare la parola “divorzio”, neppure in un'altra lingua.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di martedì 5 maggio de La Pennicanza. Come sempre in studio si susseguono diverse notizie e siparietti divertenti, tra cui le lezioni d’inglese di Sal Da Vinci (fake) che proprio non riesce a pronunciare la parola divorzio, nemmeno in un’altra lingua. Fiorello, tra i 5 secondi di Bruno Vespa e l’intervento di Mattarella. Dopo la puntata delle polemiche sul Teatro delle Vittorie dove era stata lanciata la proposta irriverente di chiudere Sanremo e Affari Tuoi, Fiorello si occupa di sport e dell’incontro di Sergio Mattarella con tutti i tennisti. “Ieri ha incontrato tutti tennisti”, racconta lo showman e Biggio conferma: “Sì l’ho visto”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci prende lezioni d’inglese: la parola proibita

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