La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026

Il film “La bolla delle acque matte” di Anna Di Francisca sarà presentato come evento speciale al Bellaria Film Festival. Dopo la proiezione, il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dall’11 maggio 2026, accompagnato da un tour che coinvolgerà diverse città. La pellicola ha già attirato l’attenzione in vista dell’uscita, con una programmazione che si protrarrà in diverse sale italiane.

La Si.Tri celebra il Trentennale a Roma il 48 Congresso Internazionale dal 21 al 24 maggio Come può un sindaco di un piccolo borgo terremotato ripopolare il proprio paese? Il film, che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di film d’essai, è stato realizzato con il sostegno del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027– Umbria Film Fund 2022. Prodotto da Marta Zaccaron e Fabiana Balsamo per Incipit Film, una co-produzione con la Slovenia con Igor Pedicek per Casablanca (Premio Oscar nel 2002 per No man’s land di Danis Tanovic), Tanja Princic e Jure Teržan per Korektif, e Rtv Slovenia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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