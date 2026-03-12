C’è stato un attacco contro la base militare italiana a Erbil in Iraq

Nella notte, la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata oggetto di un attacco. Nessun membro del personale è rimasto ferito o ucciso durante l'incidente. La struttura è stata colpita senza che si registrassero danni significativi o conseguenze gravi. Le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali responsabilità.

Nella notte la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un attacco che non ha provocato vittime né feriti tra il personale. A darne notizia è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, spiegando di essere in contatto con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Secondo le prime informazioni diffuse dal governo, un missile avrebbe colpito l'area della base senza causare conseguenze per i militari italiani. «Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene», ha scritto Crosetto, aggiungendo di essere costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), la struttura che coordina le operazioni militari italiane all'estero.