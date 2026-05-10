La baia degli innamorati | l’eterno epilogo di una nota fiaba garganica

La baia degli innamorati, nota localmente come un luogo magico del Gargano, è stata al centro di un procedimento giudiziario avviato a seguito di un esposto presentato da un’associazione locale. La vicenda riguarda presunte irregolarità nella gestione delle aree protette della zona e coinvolge diverse figure pubbliche e private. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine che ha portato al sequestro di alcune aree e all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni soggetti.

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LA BAIA DEGLI INNAMORATI: L’ETERNO EPILOGO DI UNA NOTA FIABA GARGANICA. Tante volte ci siamo chiesti cosa accadesse ai protagonisti delle favole, una volta terminata la storia. “. E vissero felici e contenti”, ma in che modo? E se la novella si concludeva senza felicità e contentezza, come tiravano avanti i poveri protagonisti? “Una volta viveva a Vieste una fanciulla come non se n'eran vedute mai; il suo sorriso infondeva la gioia del sole, il suo viso risplendeva come l'occhio di Dio. Un giorno le ninfe marine, venute a riva, attratte da un canto di un giovane, sorpresero sullo scoglio la fanciulla con il suo innamorato.” Divennero gelose le sirene e, soffiando forte, scatenarono una tempesta di mare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La baia degli innamorati: l’eterno epilogo di una nota fiaba garganica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Goldoni al Quirino: l’eterno conflitto degli InnamoratiCosa: Lo spettacolo teatrale Gli Innamorati di Carlo Goldoni, con la regia di Roberto Valerio. Ranieri lascia la Roma: l'epilogo dopo i rapporti tesi con Gasperini. Oggi la nota ufficialeLa situazione precipita, Ranieri e la Roma si separano prima della fine della stagione.